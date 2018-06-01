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نفوق أطنان من الأسماك بسبب انقطاع المياه عن المزارع (فيديو)

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:11 م
نفوق أطنان من الأسماك بسبب انقطاع المياه عن المزارع (فيديو)
أسماك نافقة
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أمنية فوزي
 
عرض برنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، تقريرًا يرصد نفوق أطنان من الأسماك بسبب انقطاع المياه عن المزارع السمكية بمنطقة "القنطرة شرق".

واشتكى الأهالي، خلال ظهورهم بالتقرير، موضحين أن أسعار الأسماك سترتفع في الأسواق بسبب نفوق هذه الكميات من الأسماك، مناشدين المسئولين بحل مشكلة انقطاع المياه؛ لأنها منقطعة منذ أكثر من 25 يومًا.

وبكى أحد الأهلي، قائلًا: "عيالي اتحبسوا وعليا ديون، يرضيكوا كده يا ناس"، وبكى الآخر: "هتحبس وعليا ديون مش عارف أجيبها منين".
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