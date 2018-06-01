عبدالرحيم على يكشف حجم رأسمال التنظيم الدولي للإخوان



وأوضح "على"، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن التنظيم الدولي للإخوان مكون من 500 منظمة ورأس ماله حوالي من 6 إلى 8 مليار يورو، وينحصر منه 250 منظمة في فرنسا رأسمالهم 3 مليار يورو.



عقب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، على اتهامه من قبل بعض المنظمات الدولية والصحف الأجنبية بأنه معادي للسامية قائلًا: "هذا الاتهام جاء عقب مواجهة الفكر والتمدد الإخواني في أوروبا وتحديدا في فرنسا التي تشمل 50% من قوة الإخوان".