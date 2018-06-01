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عبدالرحيم على يكشف حجم رأسمال التنظيم الدولي للإخوان

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:10 م
عبدالرحيم على يكشف حجم رأسمال التنظيم الدولي للإخوان
عبدالرحيم على
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داليا الحسين
 
عقب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، على اتهامه من قبل بعض المنظمات الدولية والصحف الأجنبية بأنه معادي للسامية قائلًا: "هذا الاتهام جاء عقب مواجهة الفكر والتمدد الإخواني في أوروبا وتحديدا في فرنسا التي تشمل 50% من قوة الإخوان".

وأوضح "على"، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن التنظيم الدولي للإخوان مكون من 500 منظمة ورأس ماله حوالي من 6 إلى 8 مليار يورو، وينحصر منه 250 منظمة في فرنسا رأسمالهم 3 مليار يورو.
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