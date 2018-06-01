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تطبيق "Neighborly" الجديد من جوجل لطرح أسئلة على جيرانك

الجمعة 01/يونيو/2018 - 11:04 م
تطبيق Neighborly الجديد من جوجل لطرح أسئلة على جيرانك
تطبيق Neighborly
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أطلقت شركة جوجل تطبيق تجريبى جديد يحمل اسم Neighborly أو "الجيران" حصريًا فى مومباى بالهند، وهو يساعد المواطنين هناك فى طرح أسئلة محلية للأشخاص الذين يتواجدون بالقرب منهم، مثل السؤال عن طبيب معين، أو مكانًا للحصول على قصة شعر أو مكان لشراء منتج معين.

ووفقا لموقع gsmarena، بعد نشر السؤال على التطبيق، سيراه الأشخاص الآخرين الذين يعيشون بالقرب من المستخدم ويمكنهم اختيار الرد، ويسمح التطبيق أيضا باستخدام الصوت للتعبير عن الاستفسار بشأن أمرا معين، إذ يقوم تلقائيًا بتحويله إلى نص.

وتقول الشركة أن التطبيق يحمى الخصوصية، لذا لا تتم مشاركة أى من معلومات شخصية خاصة بالمستخدمين مع أى شخص، ولا توجد أيضًا طريقة لإرسال رسالة إلى شخص ما بشكل خاص ويمكن للمرء الرد فقط علنًا على الأسئلة.

التطبيق متاح الآن للمستخدمين فى مومباى، وهو لا يزال قيد التطوير ومن المرجح أن يتم إصداره على نطاق أوسع عند إصدار الإصدار الثابت.
المزيد عن: طرح الاسئلة على الجيران جوجل تكنولوجيا تطبيق الهند التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Neighborly
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