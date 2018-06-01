مشاهدة مباراة الجزائر وكاب فيردي بث مباشر بتاريخ 02-06-2018 مباراة ودية

بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟

أنطونيو كونتي 28% ماوريسيو ساري 5% ماوريسيو بوتشيتينو 17% يواخيم لوف 9% ماسيميليانو أليجري 7% جوتي 8% آرسين فينجر 26%