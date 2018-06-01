احذري.. أطعمة ومشروبات صحية تؤدي لزيادة وزنك!

وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية في اليوم ويحدد محتواها غالبًا شكل يومك، خاصة إذا كنتِ تحاولين خسارة الوزن. فإذا احتوت وجبة إفطارك على سكر أو ملح زائدين أو دهون مشبعة فستشعرين غالبًا بالانتفاخ والخمول والجوع بعد ساعات قليلة، وهو ما سيؤدي بك لتناول المزيد من السعرات في وجبتي الغداء والعشاء.





لا تنخدعي بكون بعض هذه الأطعمة تبدو لكِ خيارات صحية، فقد تكون كذلك بالفعل لكنها لن تساعدك في خسارة الوزن، تعرفي علي هذه الأطعمة وتجنبي تناولها في وجبة الإفطار حتى تنجحي في إنقاص وزنك.





1- حبوب الإفطار السيريال:

كثير من أنواعها مضاف إليها السكر، وهو ما يعني سعرات حرارية زائدة دون أي قيمة غذائية مضافة، وقد يؤدي لارتفاعات وانخفاضات مفاجئة في مستوى السكر بالدم، ولكونها لا تحتوي على ما يلزم الجسم من البروتين والألياف فقد تشعرين بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها.





لكن ماذا تفعلين إذا كنتِ تفضلين تناول حبوب الإفطار في الصباح؟ استبدليها بحبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة، والتي لا تحتوي على أكثر من 10 جرامات من السكر. سيضمن لك هذا الشعور بالامتلاء والشبع لفترات أطول، وعدم تناول المزيد من السكريات.





2- ألواح الطاقة:

يلجأ البعض لتناول ألواح الطاقة أو ألواح الجرانولا كإفطار سريع في الصباح، وأغلبها صحية ومصنوعة من الحبوب الكاملة والشوفان. لكن رغم ذلك فهي تحتوي على الكثير من السكر المضاف، وهو ما يجعلها اختيارًا سيئًا لمن يحاول خسارة وزنه.





اختاري ألواح الطاقة التي تحتوي أقل من 8 جم من السكر، أو جربي طريقة عمل ألواح الطاقة في المنزل.





3- اللحوم:

إذا كنتِ تفضلين تناول البروتين في الصباح، فاحذري من تناول اللحوم المصنعة مثل السوسيس واللحم المدخن وغيرها، فهي مليئة بالصوديوم والدهون المشبعة. وللحصول على احتياجات جسمك من البروتين تناولي مصادره النباتية مثل الفول والعدس.





4- العصائر الطبيعية:

على الرغم من أن العصائر الطازجة في حد ذاتها تعد خيارًا صحية، لكن استبدالها بثمرة من الفاكهة سيكون أفضل لك، إذا كنتِ تطمحين في خسارة الوزن لما تحتويه الفاكهة من ألياف. جربي الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والكمثرى.