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عاجل.. مدير تعليم القاهرة: غدا بدء التقدم لرياض الأطفال

الجمعة 01/يونيو/2018 - 10:54 م
عاجل.. مدير تعليم القاهرة: غدا بدء التقدم لرياض الأطفال
محمد عطية - مدير تعليم القاهرة
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ريم محمود
 
أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية القاهرة، أن غدا السبت الموافق 2/6/2018 يبدأ التقديم  لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة، حيث يتم التقديم على مواقع الإدارات التعليمية كل وفق لإدارة التابع لها.

وأشار في بيان صحفي له  أنه تم الإعلان عن تلك المواقع داخل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، أما شروط التقديم والقواعد موضحة بمواقع الإدارات، حيث أن سن التقدم يبدأ من أربع سنوات إلي خمس سنوات وإحدى عشر شهرا وتسع وعشرون يوما بالمدارس الرسمية والرسمية لغات. 

المزيد عن: مصر محمد عطية طارق شوقي رياض الاطفال التربية والتعليم الإدارات التعليمية
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