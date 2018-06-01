عاجل.. مدير تعليم القاهرة: غدا بدء التقدم لرياض الأطفال

أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية القاهرة، أن غدا السبت الموافق 2/6/2018 يبدأ التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة، حيث يتم التقديم على مواقع الإدارات التعليمية كل وفق لإدارة التابع لها.





وأشار في بيان صحفي له أنه تم الإعلان عن تلك المواقع داخل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، أما شروط التقديم والقواعد موضحة بمواقع الإدارات، حيث أن سن التقدم يبدأ من أربع سنوات إلي خمس سنوات وإحدى عشر شهرا وتسع وعشرون يوما بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.



