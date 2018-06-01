"بكري" يحذر من منظمة صربية تدرب صحفيين



وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن هذه المنظمة تعمل على تدريب الصحفيين على التسويق الإلكتروني بهدف تجنيد الصحفيين.



ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه المنظمة دربت عناصر من حركة" 6 أبريل" و"الاشتراكيون الثوريون".



قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن هناك منظمة صربية مشبوهة لديها موقع إلكتروني يقدم تدريب شامل للصحفيين في مصر في العاصمة الصربية بهدف تجنيد الصحفيين المصريين لصالح أجندات خارجية.