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رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)

الجمعة 01/يونيو/2018 - 10:52 م
رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل الرحلة (صور)
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شيماء عطية
 
أشاد رواد السوشيال ميديا بعبقرية المخرج حسام علي في التركيز على تفاصيل مسلسل "الرحلة" المشارك ضمن سباق دراما رمضان.

وأثنى نشطاء موقع "فيسبوك" على العمل ومخرجه، والذي أولى اهتمامه الشديد للمسلسل فحين سقط عدد كبير من المسلسلات الرمضانية في أخطاء واضحة.


"الرحلة" قصة نور الشيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب باسل خياط، كل من حنان مطاوع، وريهام عبدالغفور، ومي سليم.

رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)
رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)
رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)
رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)
رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)
رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)
رواد السوشيال يشيدون ببراعة المخرج حسام علي في تفاصيل "الرحلة" (صور)
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