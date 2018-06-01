البورصة الأمريكية تصعد بدعم من تقرير قوي للوظائف في أمريكا

صعدت بورصة وول ستريت يوم الجمعة بعد أن أشار أحدث تقرير شهري للوظائف إلى قوة في الاقتصاد الأمريكي، ومع انحسار التوترات الجيوسياسية.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 219.37 نقطة، أو 0.9 بالمئة، إلى 24635.21 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 29.35 نقطة، أو 1.08 بالمئة، ليغلق عند 2734.62 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 112.22 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 7554.33 نقطة.





وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع صعود ناسداك 1.62 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.48 بالمئة، في حين انخفض داو جونز 0.48 بالمئة.