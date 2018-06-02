محلل فلسطيني: "هيلي" أبغض مندوبة أمريكية في مجلس الأمن

قال المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، إن استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع كويتي يهدف لحماية الفلسطينيين يؤكد أن الولايات المتحدة تعطل إمكانية قيام مجلس الأمن بدوره بحماية الأمن والسلام والاستقرار في العالم، وتقوم بحماية الانتهاكات والإجرام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.





وأضاف المصري خلال مداخلة لفضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية درة مختار، أنه بالرغم من تعديل صيغة مشروع القرار الكويتي وتخفيفها إلى حد كبير إلا أن واشنطن أصرت على استخدام "الفيتو" وهو ما يدفع الفلسطينيين والعرب إلى أخذ حقهم بأيديهم ويدفع إلى المواجهات والعنف والمقاومة، مؤكدا أن الموقف الأمريكي يلزم دول العالم بالتدخل للضغط على الإدارة الأمريكية لمنع استخدامها "الفيتو" بتلك السهولة والبساطة، حتى من أجل مطلب حماية مدنيين عزل لمطالبتهم بحقوقهم.



