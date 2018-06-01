ليفاندوفسكي: أعرف أنني سأضطر للقيام بعمل العتالة في المونديال

وتشارك بولندا في المجموعة الثامنة مع السنغال وكولومبيا واليابان، ضمن منافسات المونديال الروسي المقام بين 14 يونيو و15 يوليو.

وقال مهاجم بايرن ميونيخ الألماني في مقابلة مع موقع الكتروني بولندي الجمعة "أعرف أنني أحيانا سأضطر للقيام بعمل العتالة لصالح الفريق".

وأضاف اللاعب البالغ 29 عاماً والذي سجل 16 هدفاً في 10 مباريات من التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم "المنافسون سيركزون علي وعلى كيفية إيقافي، الا أن ما سأحاول القيام به عندما يراقبني لاعب أو لاعبان، هو محاولة خلق فرص لزملائي للتسجيل".

وتابع "سنحاول استغلال الأمر بهذه الطريقة. هذا ما كان عليه الحال في فرنسا"، في إشارة إلى كأس أوروبا 2016 التي أقصيت فيها بولندا من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام البرتغال التي أحرزت اللقب.

وشدد الهداف على أهمية "أن نكون مستعدين لاستغلال المساحات التي ستظهر عندما يقوم المنتخب المنافس بالتركيز بشكل أكبر علي (...) كقائد للمنتخب، علي التفكير دائما بالفريق. مصلحة الفريق هي الأمر الأهم".

وتخوض بولندا مباراتها الأولى في النهائيات ضد السنغال في 19 يونيو، قبل ان تلاقي كولومبيا في 24 منه، واليابان في 28.

وكان ليفاندوفسكي قد أثار العديد من التقارير الصحافية في الأيام الماضية، بعد إعلان وكيل أعماله بيني زاهافي أنه أبلغ إدارة النادي البافاري برغبته بالرحيل عن صفوفه في الموسم المقبل، علما انه مرتبط بعقد حتى 2021.

وقال زاهافي لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن المهاجم يريد البحث عن "تحد جديد" خارج القلعة البافارية. وآثر اللاعب نفسه عدم نفي هذه التصريحات أو تأكيدها، مؤكدا الأربعاء أنه يركز "على الاستعدادات لكأس العالم (...) لا أفكر بالمسائل المتعلقة بالأندية، لدي وكيل أعمال لذلك".

