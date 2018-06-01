"الإبراشي" منتقدًا لاعبي المنتخب: "أدائهم باهت.. ولن يسد أحد مكان محمد صلاح"

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، لاعيبة المنتخب، قائلًا: "مش شايف أي لاعب عنده حماس أن يصبح محمد صلاح، أداء اللاعيبة باهت".



وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أنه لا يوجد طموح بين لاعيبة كرة القدم حتى يكون أحدهم بديلًا لمحمد صلاح.



وتابع: "اللاعيبة لم تطرح نفسها لتثبت أنها قادرة على السد مكان محمد صلاح، ولن يسد أحد مكان محمد صلاح، ولا يوجد لاعب لديه الحماسة لملئ هذا الفراغ من الأساس".

