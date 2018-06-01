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مصطفى بكري: لا يوجد اعتقالات للنشطاء

الجمعة 01/يونيو/2018 - 10:48 م
مصطفى بكري: لا يوجد اعتقالات للنشطاء
مصطفى بكري
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داليا الحسين
 
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد اعتقالات للنشطاء السياسيين في مصر ولكن هناك أذون من النيابة العامة والقضاء سيحكم، مستنكرا تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي المصري.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "مناحة أوروبية وغربية حول القبض على عدد من النشطاء دون أن يكلف أحد نفسه أن يسأل عن الاتهامات الموجهة لهم وصمت الدولة على محاولات النيل من القوات المسلحة وأمن الدولة والتحريض على مؤسسات الدولة".

وتابع عضو مجلس النواب: "مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأى دولة رغم أن بعض الدول مثل فرنسا وبلجيكا تتخذ إجراءات صارمة"، لافتا إلى أن مصر تحافظ على حقوق الإنسان وفقا للدستور ولكن تحافظ على أمنها.

وأشار إلى بعض العناصر الخاصة بقضية 250 مازالوا يمرحون، ويشككون في كل شيء في الدولة وهذا أمر مرفوض.
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