نجوم المونديال (13)| أسطورة فرنسا " زين الدين زيدان" هداف المباريات النهائية لكأس العالم وبطل "نطحة" 2006 الشهيرة

"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.





بطل حكايتنا المونديالية اليوم هو أسطورة الكرة الفرنسية "زين الدين زيدان" أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، تنحدر أصوله من مدينة "بجاية" بـ منطقة القبائل بالجزائر، كان يلعب في خط الوسط وتحديدًا في الوسط المتقدم وصانع ألعاب، صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وسجل الكثير من الأهداف وحقق العديد من البطولات والألقاب سواء علي مستوي الأندية التي لعب لها أو مع منتخب فرنسا.





نشأته:



هاجر والدا زين الدين زيدان وهما إسماعيل ومليكة واللذان ينتميان إلي منطقة القبائل في شمال الجزائر إلي فرنسا عام 1953 قبل بدء الحرب الجزائرية، وبعدها استقرا في المناطق الشمالية لمدينة بابري وسانت دينيس، وفي منتصف 1960 انتقلا إلى الضاحية الشمالية من مارسيليا، وفي 23 يونيو عام 1972 ولد زين الدين زيدان والذي كان أصغر أشقائه الخمسة.





بداية زيدان مع كرة القدم كانت مبكرة جداً وتحديداً في سن الخامسة حيث كان يلعب مع أطفال الحي على ملعب من الترتان والتي كانت بمثابة الساحة الرئيسية للمجمع السكني الذي كان يقيم فيه مع اسرته وبعدها انضم إلى ناشئي نادي "كان" والذي بدأ معه مسيرته الكروية الاحترافية.





مسيرته الكروية:



بدأ زيدان مسيرته الكروية مع نادي كان الفرنسي عام 1988، ولعب معه حتى عام 1992، وشارك معه في 61 مباراة وسجل 6 أهداف، وانتقل بعدها إلى نادي بوردو الفرنسي واستمر معه 4 سنوات، وشارك في 139 مباراة وسجل 28 هدف، وفاز معه بكأس إنترتوتو عام 1995، وحصل على المركز الثاني في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996.





في عام 1996 انتقل زيدان إلي نادي يوفنتوس كان أحد أفضل اللاعبين لدى مدرب الفريق وقتها كارلو أنشيلوتي هو وزملاءه ديدييه ديشامب وألساندرو ديل بييرو وإدجار ديفيدز، وشارك في 151 مباراة مع اليوفي وسجل 24 هدفًا، وفاز مع الفريق بالدوري الإيطالي مرتين ووصل معه إلى نهائيين متتاليين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسروا في المرتين، وفي عام 2001 انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني بصفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم وقتها على مدى ثمانية سنوات متتالية ولكن صفقة نيمار 222 مليون يورو هي الأعلى الآن، حيث دفع النادي الملكي وقتها 75.6 مليون يورو لكي ينتقل زيدان إلى صفوفه، و انضم إلى فريق كان يضم كوكبة من النجوم مثل روبيرتو كارلوس ولويس فيجو وراؤول جونزاليس.





و في الموسم الأول لـ"زيدان" مع ريال مدريد قاده إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على نادي باير ليفركوزن الألماني بهدف خيالي لـ"زيزو" في ملعب هامبدن بارك في مدينة جلاسكو، باسكتلندا، وفي الموسم الثاني حقق معه بطولة الدوري الأسباني، وفي 7 مايو 2006 لعب زيدان آخر مباراة له على ملعب الريال "سانتياجو برنابيو"، وكانت أمام فياريال الإسباني، وقد انتهت المباراة بالتعادل 3–3، وقد سجل زيدان الهدف الثاني للملكي وفي نهاية المباراة تبادل زيدان القميص مع خوان رومان ريكيلمي.



ولعب زيدان خلال مسيرته مع ريال مدريد 155 مباراة وسجل 37 هدفًا، ويعتبر زيدان من أهم وأكبر اللاعبين الذين ساهموا في إنجازات ريال مدريد، وقد ارتدي القميص رقم 5 أثناء لعبه مع الفريق المدريدي.





مسيرته الدولية:



كان يمتلك زيدان الخيار للعب ضمن صفوف أحد المنتخبين الفرنسي أو الجزائري، لكنه قرر أن يلعب لمنتخب فرنسا بسبب حالة بلاده آنذاك، وخاض أول مباراة دولية له في 17 أغسطس 1994، وقد دخل في الدقيقة 63 من زمن المباراة كبديل، وكانت المباراة أمام التشيك، و كانت فرنسا متأخرة بنتيجة 0–2 عند دخول زيدان، ولكن زيدان سجل هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل 2–2.





اعتمد مدرب منتخب فرنسا إيمي جاكيه علي زين الدين زيدان بشكل كبير بعد إيقاف لاعب مانشستر يونايتد إيريك كانتونا، لمدة سنة كاملة وذلك بسبب ضربه لمشجع، وبالرغم من الانتقادات التي تعرض لها المنتخب إلا أنه وصل إلى الدور النصف نهائي في بطولة أمم أوروبا 1996، ولكن خسر أمام التشيك بركلات الجزاء الترجيحية 6-5.



كان زيدان ضمن كتيبةمنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 1998، وفي المباراة الثانية لـلمنتخب الفرنسي حصل زيدان علي كارت أحمر وتعرض للإيقاف لمدة مباراتين بعد ضرب لاعب منتخب السعودية فؤاد أنور، وفي نهائي البطولة أمام منتخب البرازيل، سجل زيدان هدفين بالرأس ليقود فرنسا للفوز بثلاثية نظيفة والتتويج باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.





واصل زيدان تألقه مع المنتخب الفرنسي وساعد فريقه للتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2000 وسجل هدفاً من ركلة حرة في دور الثمانية أمام منتخب إسبانيا، وسجل الهدف الذهبي أمام منتخب البرتغال في دور النصف نهائي، وفي النهائي فاز منتخب فرنسا على منتخب إيطاليا، وبذلك أصبحت فرنسا أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم وبعدها بطولة أمم أوروبا، وأصبح المنتخب الفرنسي في المركز الأول في التصنيف العالمي.

منعت الإصابات زيدان من المشاركة في أول مباراتين في بطولة كأس العالم 2002، وعاد في المباراة الثالثة، وقد خرج منتخب فرنسا من الدور الأول ولم يسجل أي هدف، غير إنَ زيدان اختير كأفضل لاعب في تلك المباراة.





في بطولة أمم أوروبا 2004، بدأ منتخب فرنسا بداية قوية، حيث فاز على منتخب إنجلترا بعد أن سجل زيدان هدفين الأول من ركلة حرة والثاني من ضربة جزاء، ولكن الفريق خسر في الدور ثمن النهائي أمام منتخب اليونان الذي توج بلقب البطولة فيما بعد، وفي 12 أغسطس 2004، قرر زيدان أن يعتزل اللعب الدولي.





في 3 أغسطس 2005 عاد زيدان إلى اللعب دولياً مع المنتخب الفرنسي و ساعد المنتخب على التأهل إلي كأس العالم 2006، وفي 25 أبريل 2006، ونجح في قيادة منتخب بلاده للمباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا وسجل هدفًا من ركلة جزاء، ليُصبح واحد من 4 لاعبين أحرزوا أهدافًا في نهائيين مختلفين لكأس العالم، حيث سجل 3 أهداف في المباريات النهائية للمونديال في إنجاز لم يحققه قبله سوي الإنجليزي "جيوف هورست"، ولكن "زيزو" تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب حركة غير أخلاقية حيث قام بـ"نطحة" تجاه اللاعب الإيطالي ماركو ماتيراتزي، وبالرغم من هذا الطرد، فإن زيدان قد اختير أفضل لاعب في البطولة، وقال بعدها أن تصرفه جاء نتيجة إهانة "ماتيراتزي" له خلال اللقاء، وأعلن "زيزو" اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء البطولة.





ألقاب وبطولات:





- كأس إنترتوتو 1995 مع بوردو

- الدوري الإيطالي "مرتين" مع يوفنتوس

- كأس السوبر الإيطالي 1997

- كأس السوبر الأوروبي 1996، 2002

- كأس الإنتركونتنينتال 1996، 2002

- الدوري الأسباني 2002-2003

- كأس السوبر الأسباني 2001-2003

- دوري أبطال أوروبا 2001-2002

- كأس العالم 1998

- أمم أوروبا 2000





مسيرته التدريبية:



عقب إعتزاله كرة القدم اتجه للتدريب وعمل مدربًا مساعدًا مع كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد عام 2013 وحقق معه 4 بطولات كأس أسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية.

عمل مدربًا لفريق "كاستيا" في ريال مدريد عام 2015 وقدم معه عروضًا طيبة قبل أن يعلن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي تصعيده لقيادة الفريق الأول خلفًا للأسباني رافائيل بينيتيز، وحقق "زيزو" مسيرة تدريبية رائعة مع الفريق المدريدي، حيث حصد 9 بطولات (دوري أبطال أوروبا "3 مرات" – الدوري الأسباني – السوبر الأسباني – السوبر الأوروبي "مرتين" – كأس العالم للاندية "مرتين")، وحطم العديد من الأرقام القياسية، قبل أن يعلن استقالته من تدريب الفريق الخميس الماضي في مؤتمر صحفي حضره رئيس النادي.





ألقاب شخصية: