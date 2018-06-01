أرقام المونديال (67) - حقائق ومعلومات عن منتخب نيجيريا وتاريخ مشاركاته بكأس العالم





"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.









حقائق يجب أن تعرفها عن منتخب نيجيريا وتاريخ مشاركاته في كأس العالم:-









1- تأسس الإتحاد النيجيري لكرة القدم عام 1945، وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1959، وإنضم إلى الاتحاد الأفريقي عام 1959.





2- تأهل منتخب نيجيريا إلي نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، ويلعب منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بالمونديال مع منتخبات (الأرجنتين – أيسلندا – كرواتيا)





3- شارك منتخب نيجيريا 5 مرات سابقة في نهائيات كأس العالم، أول مشاركة كانت عام 1994 وآخر مشاركة كانت في مونديال البرازيل 2014، وأفضل إنجازاته بالبطولة بلوغ دور الـ16 أعوام 1994، 1998، 2014.





4- لعب منتخب نيجيريا 18 مباراة خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدف، واستقبلت شباكه 26 هدف





5- توج منتخب نيجيريا بلقب بطولة الأمم الأفريقية أعوام 1980 - 1994- 2013، كما حصل علي وصيف البطولة أعوام 1984 - 1988 - 1990 – 2000، وفاز بذهبية دورة الألعاب الأوليمبية أتلانتا 1996.





6- يقود المنتخب النيجيري المدرب الألماني "جيرنوت رور" البالغ 64 عامًا، ويُعتبر رور من المدربين الأكثر خبرة في أفريقيا، حيث سبق له تدريب منتخبات الجابون والنيجر وبوركينا فاسو، وتسلم المدرب الألماني زمام الإدارة الفنية للمنتخب النيجيري في أغسطس 2016 وسرعان ما رفع أسهمه مع الفريق، حيث حجز الفريق بإشرافه تذكرة العبور إلى روسيا 2018 قبل جولة من نهاية التصفيات.





7- أحمد موسي (25 عامًا) المحترف ضمن صفوف فريق سسكا موسكو الروسي يعتبر أخطر عناصر المنتخب النيجيري، حيث شارك في 69 مباراة دولية سجل 13 هدف، أما ثاني أبرز اللاعبين في صفوف منتخب النسور الخضراء هو لاعب تشيلسي الإنجليزي فيكتور موسيس (27 عامًا)، ولعب 32 مباراة دولية وسجل 11 هدف.





8- قائد المنتخب النيجيري هو اللاعب جون أوبي ميكيل (31 عامًا) محترف ضمن صفوف فريق تيانجين تيدا الصيني ويمثل عنصر الخبرة في صفوف منتخب نيجيريا، وشارك في 83 مباراة دولية وسجل 6 أهداف.





9- يحتل المنتخب النيجيري المركز 47 في التصنيف العالمي.





10- تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب النيجيري (128.34 مليون جنيه استرليني).



