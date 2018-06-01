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"الباز" يكشف لـ بسمة وهبة سر النفسنة بينه وبين "الدمرداش"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:49 م
الباز يكشف لـ بسمة وهبة سر النفسنة بينه وبين الدمرداش
بسمة وهبة
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور محمد الباز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، سر النفسنة بينه وبين الإعلامي معتز الدمرداش، قائلًا: "مش نفسنة ولو في تبقى النفسنة من عنده مش من عندي، وهو حدد طريقة المعاملة".

وأوضح "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، أنه توقع أن يرحب به الإعلامي معتز الدمرداش عند بداية عمله بالقناة، حلقتين في الأسبوع فقط، ولكنه لم يفعل ذلك.

وأضاف أنه تعامل معه بنفس طريقته ولم يوجه له الشكر عندما حل محله في أيامه؛ لأنه حدد طريقة المعاملة، لافتًا إلى أن الدمرداش اختتم حديثه في آخر حلقة له في 90 دقيقة بـ "أي كلام"، ولذلك هو بدأ برنامجه بجملة: "سيكون عهد جديد في 90 دقيقة".

وعقبت الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "إحنا جايين نهدي النفوس، ولا بنشعلل ولا أي حاجة".
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