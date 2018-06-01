أسعار المكسرات وياميش رمضان اليوم الجمعة 1-6-2018 بمحافظة البحيرة

رصدت "الفجر" في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، أسعار المكسرات وياميش رمضان، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا، حيث سجل سعر كيلو البندق النيء 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيه، سعر كيلو اللوز النيء 240 جنيه، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيه، سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيه، سعر كيلو الكاجو 360 جنيه ، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيه سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه ، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيه .



بينما وصل سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنيه ، سعر كيلو السوداني المملح 48 جنيه ، البلح يتراوح ما بين 12 إلى 32 جنيه ، قمر الدين يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنية، المشمشية تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنية، القراصيا تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيه ، الفسدق يسجل 260 جنيه ، الكاجو يسجل 320 جنيه ، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيه ، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيه .



فيما وصل سعر كيلو البلح نصف الجاف 20 جنية، البلح الجاف بـ 12 جنيهًا للكيلو، البلح الشعبي بـ 7 جنية، قمر الدين السوري بـ 22 جنيها، زبيب مستورد إيراني بسعر 97 جنيه للكيلو، الزبيب المحلى بـ 52 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ 86 جنيه ، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ 320 جنية، جوز الهند الخشن بـ 59 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ 63 جنية، التين الجاف بـ32 جنيهًا، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيها للكيلو.