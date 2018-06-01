أنواع وأسعار البلح اليوم الجمعة 1-6-2018 بمحافظة البحيرة
الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:46 م
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، استقرارا في أسعار البلح والتمر الرطب، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.
وصل سعر البلح السيوي 20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر 24 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا، البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الغزالي 22 جنيهًا، البلح السلطاني الخام 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيهًا.
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