حالة الطقس غدًا السبت 2-6-2018 في محافظة البحيرة
الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:43 م
إسلام أمين
تشهد محافظة البحيرة، غدًا السبت، ارتفاعا في درجة الحرارة، ويتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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