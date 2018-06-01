حالة الطقس اليوم الجمعة 1-6-2018 في محافظة البحيرة
الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:42 م
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجة الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.
حيث تصل درجة الحرارة لـ 28 للعظمى و20 للصغرى، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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