ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بودينسي يلحق بالحارس "باتريسيو" ويرحل عن لشبونة

الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:38 م
بودينسي يلحق بالحارس باتريسيو ويرحل عن لشبونة
المهاجم البرتغالي دانييل بودينسي
طباعة
وكالات
 

قرَّر المهاجم البرتغالي دانييل بودينسي، فسخ تعاقده مع فريق سبورتنج لشبونة، مشيرًا إلى وجود "سببٍ كافٍ" لقراره، وبذلك قد انضم إلى حارس المرمى، وقائد الفريق روي باتريسيو.

 

ويعد بودينسي، هو ثاني لاعب يقوم بفسخ تعاقده مع الفريق البرتغالي بعد حارس المرمى روي باتريسيو، الذي انضم رسميا لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

 

والوضع في نادي لشبونة في غاية التوتر منذ 15 مايو الماضي، بعدما قام 500 من المشجعين المتطرفين باقتحام مدينة سبورتنج الرياضية ومهاجمة العديد من اللاعبين.

 

وألمحت الصحافة البرتغالية إلى أن اللاعبين ويليام كارفاليو وبرونو من المحتمل أن يكونوا الراحلين القادمين عن الفريق بنفس الطريقة قريبا.

المزيد عن: لشبونة قريب رياضة باتريسيو المهاجم البرتغالي دانييل بودينسي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
1
x
20:15
1
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
2
x
21:00
1
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
0
x
21:15
0
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
0
x
23:00
0
كاب فيردي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 10:20:06 PM