بودينسي يلحق بالحارس "باتريسيو" ويرحل عن لشبونة

قرَّر المهاجم البرتغالي دانييل بودينسي، فسخ تعاقده مع فريق سبورتنج لشبونة، مشيرًا إلى وجود "سببٍ كافٍ" لقراره، وبذلك قد انضم إلى حارس المرمى، وقائد الفريق روي باتريسيو.

ويعد بودينسي، هو ثاني لاعب يقوم بفسخ تعاقده مع الفريق البرتغالي بعد حارس المرمى روي باتريسيو، الذي انضم رسميا لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

والوضع في نادي لشبونة في غاية التوتر منذ 15 مايو الماضي، بعدما قام 500 من المشجعين المتطرفين باقتحام مدينة سبورتنج الرياضية ومهاجمة العديد من اللاعبين.

وألمحت الصحافة البرتغالية إلى أن اللاعبين ويليام كارفاليو وبرونو من المحتمل أن يكونوا الراحلين القادمين عن الفريق بنفس الطريقة قريبا.