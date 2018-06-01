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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:39 م
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر
فاكهة - ارشيفية
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محمد طه
 
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الموز 6 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات والمشمش 15 جنيها للكيلو.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح اللبناني 25 جنيهًا، والبرتقال 4 جنيهات، والمندرين 5 جنيهات، والخوخ 7 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات.
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