أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-6-2018 في محافظة البحيرة
الجمعة 01/يونيو/2018 - 09:36 م
إسلام أمين
سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
كانت قد سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
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