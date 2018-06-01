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شاهد.. مسلسل "رسايل" الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD بجودة عالية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 08:13 م
شاهد.. مسلسل رسايل الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD بجودة عالية
رسايل
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الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رسايل" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.


 

"رسايل" بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، وتدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرًا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، ومنها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.


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