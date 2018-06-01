انهيار الاقتصاد القطري لا يتوقف بسبب المقاطعة

تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مقطع فيديو يرصد استمرار انهيار الاقتصاد القطري مع استمرار دعم الدوحة للإرهاب واستضافة المسجلين على قوائم الإرهاب والترحيب بهم.



حيث ينزف الاقتصاد القطري لاستمرار المقاطعة العربية للدوحة، وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية حسبما ذكر صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي لـ17%، وارتفعت ودائع الحكومة لأكثر من ملياري دولار لسد العجز، وتراجعت بورصة قطر أكثر من 18.3% في عام واحد.



ويدفع المواطن القطري ثمن دعم تميم للإرهاب فارتفعت الأسعار للسلع الغذائية أغرقت الدوحة أسواقها بالبضائع الإيرانية الفاسدة وارتفع الوقود في شهر واحد فقط بنسبة 5.3%.