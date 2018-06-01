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نجم الزمالك يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

الجمعة 01/يونيو/2018 - 08:08 م
نجم الزمالك يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور
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الفجر الرياضي
 

رد مصطفي فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتهي إعارته مع التعاون السعودي، علي تصريحات رئيس الزمالك الذي اتهم فيها اللاعب بأنه تهرب من التجديد للأبيض وتمرد من أجل الاحتراف الخارجي.

 

وكتب مصطفي فتحي رسالة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي علي موقع "انستجرام" جاء فيها: " فقل للشامتين بنا افيقو سيلقي الشامتون كما لقينا .. عقبال مكافاتك ان شاء الله".

 

 

 

المزيد عن: مصطفي فتحي مرتضي منصور الزمالك أخبار الزمالك
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