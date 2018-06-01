بسمة وهبة لـ الباز: "بتعمل أفخاخ لضيوفك لزيادة نسب المشاهدة".. والأخير يرد

عرض برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، مقطع فيديو من حلقة سابقة لـ الإعلامي محمد الباز أثناء حديثه مع حسام بدراوي، عضو سابق بمجلس الشوري بالبرلمان المصري، والذي تطور إلى مشادة على الهواء.



ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، حديثها لـ "الباز"، قائلة: "قالوا عنك بتصفي حسابات مع الحزب الوطني خلال برنامجك، وبتعمل أفخاخ لضيوفك لزيادة نسب المشاهدة".



ورد الدكتور محمد الباز، خلال حواره بالبرنامج، قائلًا: "الحزب الوطني خرب مصر، وأنا أشفقت على حسام بدراوي؛ لأنه أثبت بانفعاله خلال الحلقة أنه غير محنك"، مؤكدًا أنه لم يهينه أو يقلل من شأنه، وأن جملة: "إيه الخطر إللي أنت بتمثله علشان أعملك فخ" كانت مواجهة ليس أكثر.



وأكد "الباز"، أنه يحترم ضيوفه جدًا على الشاشة ويمنحهم حق الحديث كامل، لافتًا إلى أن حسام بدراوي وغيره من رموز العهد القديم يشعرون أن على رؤوسهم بطحة ويشاورون عليها، وأن بدراوي قام بحرب شعواء بعد الحلقة ضده، رغم أنه تحدث أكثر من ساعة وربع خلال الحلقة، مشددًا على أنه لا يحب مشهد أن يترك الضيف الحلقة على الهواء، وكان يحترم الضيف حتى آخر لحظة بأمانة شديدة، ولكن الضيف ركب آلة الزمن في لحظة ما واعتقد أنه قبل ثورة يناير.

