ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بسمة وهبة لـ الباز: "بتعمل أفخاخ لضيوفك لزيادة نسب المشاهدة".. والأخير يرد

الجمعة 01/يونيو/2018 - 08:09 م
بسمة وهبة لـ الباز: بتعمل أفخاخ لضيوفك لزيادة نسب المشاهدة.. والأخير يرد
محمد الباز
طباعة
أمنية فوزي
 
عرض برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، مقطع فيديو من حلقة سابقة لـ الإعلامي محمد الباز أثناء حديثه مع حسام بدراوي، عضو سابق بمجلس الشوري بالبرلمان المصري، والذي تطور إلى مشادة على الهواء.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، حديثها لـ "الباز"، قائلة: "قالوا عنك بتصفي حسابات مع الحزب الوطني خلال برنامجك، وبتعمل أفخاخ لضيوفك لزيادة نسب المشاهدة".

ورد الدكتور محمد الباز، خلال حواره بالبرنامج، قائلًا: "الحزب الوطني خرب مصر، وأنا أشفقت على حسام بدراوي؛ لأنه أثبت بانفعاله خلال الحلقة أنه غير محنك"، مؤكدًا أنه لم يهينه أو يقلل من شأنه، وأن جملة: "إيه الخطر إللي أنت بتمثله علشان أعملك فخ" كانت مواجهة ليس أكثر.

وأكد "الباز"، أنه يحترم ضيوفه جدًا على الشاشة ويمنحهم حق الحديث كامل، لافتًا إلى أن حسام بدراوي وغيره من رموز العهد القديم يشعرون أن على رؤوسهم بطحة ويشاورون عليها، وأن بدراوي قام بحرب شعواء بعد الحلقة ضده، رغم أنه تحدث أكثر من ساعة وربع خلال الحلقة، مشددًا على أنه لا يحب مشهد أن يترك الضيف الحلقة على الهواء، وكان يحترم الضيف حتى آخر لحظة بأمانة شديدة، ولكن الضيف ركب آلة الزمن في لحظة ما واعتقد أنه قبل ثورة يناير.
المزيد عن: مصر محمد الباز بسمة وهبة التوك شو البرلمان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 8:10:06 PM