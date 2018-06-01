الداخلية السعودية تكشف تفاصيل استشهاد رجل أمن فى الطائف

في أول تعليق رسمي على الحادث، أصدرت الداخلية السعودية اليوم بيانا شرحت فيه تفاصيل الحادث الذي أسفر عن استشهاد أحد عناصر الأمن وإصابة اثنين آخرين في محافظة الطائف غرب المملكة.





وأشار البيان الصادر عن المتحدث الأمني للوزارة إلى أن وكيل رقيب، عبدالله مشاري نايف السبيعي، كان يقوم بعمله في إدارة حركة المرور في شارع الجيش بالمحافظة، حين تعرض، عند الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من مساء الأربعاء الماضي، لـ"عمل إجرامي غادر"من قبل شخص مسلح بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته.









وأكد البيان أن المهاجم حاول الفرار باستخدام سيارة تابعة لدورية المرور، لكن الجهات الأمنية تمكنت من محاصرته، ثم ترجل من السيارة وبحوزته السلاح الموجود داخلها، واتجه إلى داخل مبنى حكومي، وهو يطلق النار تجاه عناصر الأمن، مما اقتضى التعامل معه "وفق ما تطلبه الموقف لتحييد خطره"، وألقي القبض عليه بعد إصابته، ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.









وكشفت الداخلية عن اسم المهاجم مؤكدة أنه يدعى عبدالعزيز سعود سعد المعقبي المالكي، "وهو من أرباب السوابق".









وذكر البيان أن المهاجم أصاب أثناء عملية اعتقاله اثنين من رجال الأمن، أحدهما من وزارة الحرس الوطني والآخر من الدوريات الأمنية، وهما يتلقيان حالياً العلاج في المستشفى وحالتهما مستقرة.









وشدد البيان على أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الحادث والمتورطين فيه، وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقا.





وكانت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية" قد أفادت بأن الهجوم نُفذ من قبل شخصين تم إلقاء القبض على أحدهما بعد إصابته أثناء اقتحامه مقرا للحرس الوطني، بينما تمكن الثاني من الفرار.



