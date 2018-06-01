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أوجوستو وكوستا يغيبان عن البرازيل أمام كرواتيا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:43 م
أوجوستو وكوستا يغيبان عن البرازيل أمام كرواتيا
منتخب البرازيل
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وكالات
 

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة، عن غيابات منتخبه الوطني الأول في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم أمام كرواتيا، من المقرر إقامتها في إنجلترا الأحد.

 

وسيسافر دوجلاس كوستا مع التشكيلة إلى ليفربول، لكنه لن يشارك في مباراة الأحد بسبب شد في عضلة الفخذ.

 

أما الغائب الآخر ريناتو أوجوستو، الذي يلعب أساسياً بشكل منتظم تحت قيادة المدرب تيتي، سيبقى في لندن للخضوع للعلاج الطبيعي بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

 

وستلعب البرازيل مع كرواتيا على ملعب أنفيلد الأحد، في مباراتها الاستعدادية قبل الأخيرة لمونديال روسيا.

 

وستقابل بطلة العالم 5 مرات أيضاً النمسا في فيينا، 10 يونيو الجاري.

 

ويتوقع أن يشارك المهاجم نيمار، الذي لم يلعب منذ إصابته في القدم في مباراة بالدوري مع باريس سان جيرمان فبراير ، في المباراتين، رغم أن تقارير ذكرت أنه سيجلس على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا.

 

وتستهل البرازيل حملتها في كأس العالم أمام سويسرا 17 يونيو، وستلعب أيضاً أمام كوستاريكا وصربيا ضمن المجموعة الخامسة.

المزيد عن: رياضة المونديال روسيا البرازيل الأخبار الرياضية أوجوستو أخبار الرياضة
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