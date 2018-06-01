محمد الباز: "البلد كلها ماكيت.. وربنا تفرغ لمصر علشان يخلقها"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، لـ الإعلامي محمد الباز: "قالوا عنك إنك معارض كارتوني وأنت وافقت"، ورد الأخير: "البلد كلها ماكيت، مصر دولة ربنا ساندها؛ ربنا خلق الدنيا كلها وتفرغ لمصر بالذات؛ علشان يخلقها".









وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة: شعب مصر تربية مماليك ويخطأ في حق بلده، وأن ثورة 30 يونيو ثورة ضخمة وعظيمة وكانت بطولة الجميع؛ ولكن العظمة ليست في الانفعال ولكن في الاستمرار، 30 يونيو هي اختيار أكثر منها ثورة؛ لأن الشعب اختار الجيش حتى يسند الدولة.





وأشار إلى أن مؤسسة الجيش جزء من اطمئنان الشعب على البلد؛ لأنها سندت باقي المؤسسات، مؤكدًا أن جميع مؤسسات البلد "كارتونية".



