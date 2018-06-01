رامز جلال يغازل غادة عبدالرازق.. والأخيرة تهدده بعدم عرض الحلقة







وهددته غادة خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، قائلة: "الحلقة دي لا يمكن تتذاع بعد كل اللي حصل".

غازل الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عبدالرازق، عقب اكتشافها المقلب، قائلا: "زي القمر رغم البهدلة".