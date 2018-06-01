رامز جلال يغازل غادة عبدالرازق.. والأخيرة تهدده بعدم عرض الحلقة
الجمعة 01/يونيو/2018 - 08:02 م
مريم الشريف
غازل الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عبدالرازق، عقب اكتشافها المقلب، قائلا: "زي القمر رغم البهدلة".
وهددته غادة خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، قائلة: "الحلقة دي لا يمكن تتذاع بعد كل اللي حصل".
وهددته غادة خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، قائلة: "الحلقة دي لا يمكن تتذاع بعد كل اللي حصل".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن غادة عبدالرازق سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار غادة عبدالرازق أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama