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رامز جلال يغازل غادة عبدالرازق.. والأخيرة تهدده بعدم عرض الحلقة

الجمعة 01/يونيو/2018 - 08:02 م
رامز جلال يغازل غادة عبدالرازق.. والأخيرة تهدده بعدم عرض الحلقة
غادة عبدالرازق
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مريم الشريف
 
غازل الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عبدالرازق، عقب اكتشافها المقلب، قائلا: "زي القمر رغم البهدلة".


وهددته غادة خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، قائلة: "الحلقة دي لا يمكن تتذاع بعد كل اللي حصل".
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