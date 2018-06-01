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شاهد.. مسلسل "الرحلة" الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD بجودة عالية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:57 م
شاهد.. مسلسل الرحلة الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD بجودة عالية
الرحلة
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "الرحلة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.


 

"الرحلة" بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل الحبكة البوليسية، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيون كل منهم يكتم سر ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.

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