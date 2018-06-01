رامز جلال لـ غادة عبدالرازق: "ضربك للرجالة بالقلم سبب طلاقك"

عاتب الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عبدالرازق، على صفعها له على وجهه، قائلا: "في ست بتضرب راجل بالقلم"، وأجابته غادة قائلة: "أيوة أنا بضرب الرجالة بالقلم".





وقال رامز خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، ساخرا: "عشان كدة بتطلقي، الراجل اللي تضربيه بالقلم بيطلقك".