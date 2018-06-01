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رامز جلال لـ غادة عبدالرازق: "ضربك للرجالة بالقلم سبب طلاقك"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:57 م
رامز جلال لـ غادة عبدالرازق: ضربك للرجالة بالقلم سبب طلاقك
رامز جلال
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مريم الشريف
 
عاتب الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عبدالرازق، على صفعها له على وجهه، قائلا: "في ست بتضرب راجل بالقلم"، وأجابته غادة قائلة: "أيوة أنا بضرب الرجالة بالقلم".


وقال رامز خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، ساخرا: "عشان كدة بتطلقي، الراجل اللي تضربيه بالقلم بيطلقك".
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