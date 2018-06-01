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البورصات الأوروبية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:54 م
البورصات الأوروبية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية
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وكالات
 
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع التوترات السياسية في إيطاليا وإسبانيا، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وتراجعت المخاوف السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في ظل إنهاء احتمال إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن وافق الرئيس الإيطالي "سيرجو ماتاريللا" على تشكيل أول حكومة ائتلافية في روما والمقرر أن تؤدي اليمين اليوم.

في حين وافق البرلمان الإسباني على سحب الثقة من رئيس الوزراء على خلفية إدانة العشرات من حزبه في قضايا فساد.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو وفقاً للتوقعات، بينما كشفت أخرى عن صعود النشاط الصناعي في بريطانيا خلال نفس الفترة.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1% إلى 386.91 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.1%.

كما صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7701.77 نقطة، لكنه حقق خسائر بنحو 0.4% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

فيما سجل "داكس" الألماني خسائر أسبوعية بنحو 1.6%، رغم إغلاقه في الاتجاد الصاعد بنسبة 0.9% إلى 12724.27 نقطة.

وارتفع "كاك" الفرنسي" بنسبة 1.2% إلى 5465.53 نقطة، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنحو 1.4%.

وبحلول الساعة 4:25 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى  1.1670 دولار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد سجلت خسائر شهرية خلال مايو عدا "فوتسي" البريطاني والذي ارتفع بنحو 2.2% خلال الشهر الماضي.
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