شاهد.. مسلسل "أمر واقع" الحلقة 16 السادسة عشر كاملة HD بجودة عالية
الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:53 م
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أمر واقع" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"أمر واقع" بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، دينا فؤاد، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.
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