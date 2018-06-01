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غادة عبدالرازق تعتدي بالضرب على رامز جلال بسبب المقلب

الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:53 م
غادة عبدالرازق تعتدي بالضرب على رامز جلال بسبب المقلب
غادة عبدالرازق
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مريم الشريف
 
اعتدت الفنانة غادة عبدالرازق، بالضرب على الفنان رامز جلال، بعدما خلع قناع كابتن "كوبر" عن وجهه وعلمت بالمقلب.

وكشفت عبدالرازق، خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، عن أنها تخوفت كثيرا من النمر، وشعرت بأن نهايتها اقتربت.
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