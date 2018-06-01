غادة عبدالرازق تعتدي بالضرب على رامز جلال بسبب المقلب



وكشفت عبدالرازق، خلال برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "MBC مصر"، عن أنها تخوفت كثيرا من النمر، وشعرت بأ ن نهايتها اقتربت.

اعتدت الفنانة غادة عبدالرازق، بالضرب على الفنان رامز جلال، بعدما خلع قناع كابتن "كوبر" عن وجهه وعلمت بالمقلب.