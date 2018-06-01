ننشر استعدادات تعليم السويس لامتحانات الثانوية العامة

عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالسويس، اجتماعًا برئاسة ماجدة محمود حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية مشرف عام امتحان الثانوية العامة 2018 بالسويس حضره رؤساء لجان السير والمراقبون الأوائل، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن ضوابط إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2017 /2018 التى تبدأ فى الأحد 3 /6 وتستمر إلى الأحد 1/ 7/ 2018.





شارك في الاجتماع رؤوف عياد مدير عام إدارة شمال وعلى مشعل مدير إدارة الجناين ورضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات ونادية عارف مدير إدارة التخطيط والمتابعة رئيس اللجنة الثلاثية وعضوية مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية وحنان السيد على إدارة الجودة ومنال أحمد مسئول مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وصموئيل زكريا محقق بالشئون القانونية عضو اللجنة ومحمد أبو الفتوح نقيب شرطة عضو اللجنة وصبرين محمد مصطفى مدير مالى وإدارى شمال عضو اللجنة.





وجاء الاجتماع فى إطار إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات التى يبلغ عدد لجانها 14 لجنة امتحانية من المقرر أن يتقدم إليها من الطلاب النظاميين 4333 طالبًا وطالبة و214 من طلاب المنازل.





وقد استعرضت ماجدة محمود عددًا من الاعتبارات الواجب مراعاتها والتى جاءت على لسان الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام امتحان الثانوية العامة وأهمها:





1- التشديد على تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 لتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتغليظ العقوبات الخاصة بالغش أو الشروع فيه في ضوء أحكام القانون رقم 73 لسنة 2017 الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.





2- التوجيه للطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه وينص على أن الشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان كما أن العمل على طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان.





3- ضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.





4- التأكيد على انتهاء المديرية من كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز استراحات المبيت بما يليق ومكانة السادة المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات للعام الحالي.



