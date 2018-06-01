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ديوكوفيتش يقصي باوتيستا من رولان جاروس ويتأهل لدور الـ16

الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:44 م
ديوكوفيتش يقصي باوتيستا من رولان جاروس ويتأهل لدور الـ16
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وكالات
 
أنهى لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الجمعة، مقاومة منافسه الإسباني، روبرتو باوتيستا أجوت، المصنف الـ14 عالميا، وتأهل على حسابه، لثمن نهائي بطولة رولان جاروس، وهو الدور الذي سيواجه فيه الإسباني الآخر، فرناندو فرداسكو.

وفاز ديوكوفيتش، المتصدر السابق للتصنيف العالمي، على باوتيستا بثلاث مجموعات لواحدة، بواقع 4-6 و7-6 (8-6) و6-7 (4-7) و2-6، بعد مباراة استمرت قرابة الأربع ساعات.

وبذلك، ضرب اللاعب الصربي موعدا في ثمن النهائي، مع فرداسكو، المتأهل على حساب البلغاري جريجور ديمتروف، بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2 و6-4، بعد ساعتين و21 دقيقة.

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