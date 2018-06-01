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شاهد.. مسلسل "خفة يد" الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD بجودة عالية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:42 م
شاهد.. مسلسل خفة يد الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD بجودة عالية
خفة يد
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.


 

"خفة يد" بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام، وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.



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