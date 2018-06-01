الإسماعيلية تحتفل بعيد الإعلاميين بمشاركة 6 دول

نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للإعلام والمبدعات العرب، احتفالية بمناسبة عيد الاعلاميين بحضور قيادات نقابة الإعلاميين وقيادات من ماسبيرو وبمشاركة نجوم الفن والإعلام المصرى وضيف شرف المهرجان السعودية، والإمارات، والأردن، وجنوب السودان، وسوريا وتتوجت أميرات الإعلام العربى بمكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد تامر الجندى، رئيس المهرجان انه السنة السادسة على التوالى يتم تدشين المهرجان حصريًا فى عيد الاعلاميين السنوى من على ضفاف قناة السويس، بمشاركة نخبة من الإعلاميين، وبدأ الاحتفال دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ثم عزف السلام الجمهورى وترديد النشيد الوطني المصري ثم الكلمة الافتتاحية لإعلان تدشين وتفاصيل المهرجان الذى ينطلق رسميًا بالقاهرة يوم السبت 28 يوليو المقبل.

وتم إهدائها للفنان رشدى أباظة، والفنان إسماعيل ياسين، والفنان مديحه يسرى، والفنانه تحية كاريوكا، والإعلامية صفاء حجازى وينتهى البرنامج بجولة بحرية ببحيرة التمساح تم إجراء استفتاء لأفضل البرامج والدرما الرمضانية وأفلام عيد الفطر لتكريم الهادف منها وملتزم بالمهنة.

وأشار "الجندى" أن فاعليات الدورة السادسة ستكون تحت شعار "إنها مصر" تقتصر على مشاركة أسرة الإعلام العربى الذين يقدمون برامج توك شو فى أكثر من خمسون دولة بالشرق الأوسط والدول الغربية دون دويلة قطر لردع الإدعاءات الغربية وكشف حقائق الحرب الباردة التى تدار ضد خطط التنمية الاقتصادية بمصر التى يقودها زعيم العرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وخير أجناد الأرض وجيشنا العظيم وعيون مصر الساهر من رجال الشرطة الذين يضحوا بأرواحهم يوميًا لمكافحة الإرهاب الأسود الجدير.

