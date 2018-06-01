مفاجأة.. وزير داخلية إيطاليا يرتدي شعار ميلان أثناء تأدية اليمين (صورة)

تولى ماتيو سالفيني منصب وزير الداخلية في إيطاليا، وسيتولى مهام منصبه بداية من اليوم 1 يونيو 2018، وأثناء مراسم الاحتفال شوهد وهو يرتدي سوار عليه شعار ميلان.

قبل أن يقرر كل سياسي تولي مسؤولية المنصب فإنه يحتاج إلى أداء اليمين وتوقيع الوثيقة، وهذا سيجعل منصبه رسمياً.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن ماتيو سالفيني وهو أيضاً السكرتير الاتحادي لـ Lega Nord يرتدي سوار عليه شعار ميلان.