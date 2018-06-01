فنانة مثيرة.. ضحية رامز جلال في حلقة اليوم من "رامز تحت الصفر"

أعلنت إدارة قنوات "MBC مصر" عن ضيف حلقة اليوم الجمعة 1 يونيو من برنامج "رامز تحت الصفر"





ومن المقرر أن تحل الفنانة غادة عبد الرازق ضية في حلقة اليوم الجمعة، التي تعرض عقب آذان المغرب مباشرة، السابعة إلا ربع مساء.





فكرة المقلب تدور حول است ضافة الضحية في موسكو ببرنامج "مصر في المونديال" بمناسبة تأهل مصر لكأس العالم، البرنامج من تقديم كابتن مجدي عبد الغني ويحل المدرب هيكتور كوبر ضيفا في الحلقة ومن ثم يتم اصطحاب الضيف إلى مكان آخر وخلال الطريق يتعرض الضيف لصدمات منها ظهور نمر أمامه مباشرة.





جدير بالذكر أن ظروف التصوير في العاصمة الروسية موسكو كانت صعبة للغاية ووصلت درجة الحرارة هناك إلى 15 تحت الصفر.







