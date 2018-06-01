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شاهد بث مباشر لمسلسل "فوق السحاب" اون دراما HD

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:17 م
شاهد بث مباشر لمسلسل فوق السحاب اون دراما HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "فوق السحاب" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، لكنه يهرب منه، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.

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