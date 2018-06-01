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البرلمان الاسباني يسحب الثقة من رئيس الحكومة

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:11 م
البرلمان الاسباني يسحب الثقة من رئيس الحكومة
ماريانو راخوي
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وكالات
 
صوت مجلس النواب الإسباني، اليوم الجمعة، لصالح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي، واختيار الأمين العام لحزب "العمال الاشتراكي" الإسباني بيدرو سانشيز بدلا منه،  وصوت 180 نائبا لإسقاط راخوي من بين 350 نائبا

وقدم حزب "العمال الاشتراكي" مذكرة بسحب الثقة من راخوي، عقب حكم قضائي أثبت تورطه في جرائم فساد في قضية الكسب غير المشروع.

وكان يحتاج سانشز إلى 176 صوتا ليصبح رئيسا جديدا للحكومة.

وتستغل أحزاب المعارضة ضعف راخوي بعد أن أدين 29 شخصاً مرتبطين ببروتوكول "الحزب الشيوعي" يوم الخميس الماضي بارتكاب جرائم تشمل نشر النفوذ وتزوير الحسابات، في ذروة محاكمة الفساد التي طال أمدها.
المزيد عن: حكومة راخوى الحكم القضائي البرلمان الأسباني البرلمان
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