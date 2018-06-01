محمد رجاء: "ميدلي" محمد فوزي إهداء له.. واستبعدنا مطربة من جيل الوسط

قال السيناريست محمد رجاء، إن أسرة مسلسل "بالحجم العائلي" أهدت الفنان الراحل محمد فوزي، مقطع "ميدلي" لأشهر أغانيه من تقديم فرقة "فابريكا"، ضمن أحداث الحلقة الـ13، واصفاً إياه بالفنان العظيم، وأكد أنه لا يعلم إذا كانت الشركة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للحصول على حق إذاعة الأغاني، مشيراً إلى حفاظ موقع "يوتيوب" على حقوق الملكية، بإغلاق الصوت عن جميع أغاني المسلسل.





وأضاف "رجاء" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه رسم شخصية "نادر التركي" التي جسدها يحيى الفخراني، بأنه مولع بمطربة من جيل الوسط تتميز أغنياتها بـ"الطرقعة"، مؤكداً أن الفنان اقترح تغييرها بمطرب كلاسيكي ليتناسب أكثر مع كونه "سفير سابق"، ووقع اختيارهما على "فوزي"، وأغنية "طير بينا يا قلبي" لمشهد البداية، أثناء توجه "نادر" و"فاتن" لشراء بعض المستلزمات من السوق بمرسى علم.





وأكد "رجاء" أن دوره كسيناريست ينتهي بعد كتابة الحلقات وتسليمها للمخرج، الذي يتولى تنفيذها برؤيته الخاصة، وأضاف أنه اعتمد على سرعة الأحداث في الحلقة الأولى، التي تضمنت مرور 3 سنوات، ثم حلقات "إجازة رأس السنة"، التي دارت في 13 يوماً تقريباً، مشدداً أنه اهتم بالتفاصيل مع قلة الأحداث خلال الحلقات الماضية، لإظهار روح المكان والأجواء على شواطئ البحر الأحمر.