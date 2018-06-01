أستراليا تسحق التشيك بالأربعة استعدادا لمونديال روسيا

اكتسح المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، نظيره التشيكي 4 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الأسترالي ماثيو ليكي (هدفين) في الدقيقتين 32 و72، وأندرو نبوت في الدقيقة 53 وجاكوب جوجاس، لاعب المنتخب التشيكي، بالخطأ في مرمى فريقه.

ويلتقي المنتخب الأسترالي مع المجر يوم يونيو/ 9 حزيران الجاري قبل خوض غمار منافسات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 15يوليو/ تموز المقبل.

ويلعب المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة مع منتخبات الدنمارك وبيرو وفرنسا.

ويستهل المنتخب الأسترالي مبارياته في المونديال بمواجهة المنتخب الفرنسي يوم 16 من الشهر الجاري.

في المقبل يستعد المنتخب التشيكي لمواجهة المنتخب النيجيري، الأربعاء المقبل، في مباراة ودية أخرى، علما بانه يستعد لخوض غمار منافسات دوري الأمم الأوروبية.