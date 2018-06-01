الأهلي يحدد 3 لاعبين لتدعيم خط الدفاع.. تعرف عليهم

حددت لجنة الكرة بالأهلي خياراتها للتعاقد مع مدافع جديد بعد توصية محمد يوسف المدرب العام لرؤيته الحاجة الملحة لتدعيم مركز قلب الدفاع.





ويبحث الأهلي عن تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب أجنبي مميز، إلا أن هناك خيارات وبدائل محلية يأتي على رأسها محمود متولي لاعب الإسماعيلي، ثم عبدالله بكري مدافع سموحة، ويأتي الخيار الثالث رامي صبري مدافع إنبي.