كشافو فيورنتينا في بيرجامو من أجل تريزيجيه

وصل منذ قليل الوفد الإيطالي الخاص بنادي فيورنتينا الإيطالي، إلى مدينة بيرجامو لحضور مباراة مصر وكولومبيا وديًا.

ويأتي حضور وفد من فيورنتينا برئاسة كشاف النادي بانتاليو كورفينو، للمباراة من أجل متابعة محمود حسن تريزيجه صانع ألعاب المنتخب الوطني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.





ويسعى نادي فيورنتينا الإيطالي، للظفر بخدمات الدولي المصري بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم مع فريق قاسم باشا التركي.





ويتنافس على ضم اللاعب بجانب فيورنتينا كلًا من إنتر ميلان وروما الإيطاليان، وجالاتاسراي التركي، و واتفورد الإنجليزي.





ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكولومبي، وديًا مساء اليوم على ملعب أتليتي أزوري بمدينة بيرجامو الإيطالية، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو الجاري.