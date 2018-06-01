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خالد الجندي: القرآن سينطق يوم القيامة ليشفع لصاحبه

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:03 م
خالد الجندي: القرآن سينطق يوم القيامة ليشفع لصاحبه
الشيخ خالد الجندي
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قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن سيأتى يوم القيامة شفيعا لمن يقرأه، وسورتا البقرة وآل عمران، سياتيان كمظلمتين تحمى صاحبها، مضيفا: "تلك المفاجأة أن القرآن سيأتى مجسد، يحضر المحاكمة يوم الحساب، لكن فى أي صورة لا أحد يعرفها، وسينطق أمام رب العزة للدفاع عن صاحبه".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "كل شئ سينطق يوم القيامة، من السماء والأرض والحجر الأسود، لكن هيتكلموا بأى لغة لا أحد يعرف، وبأى طريقة وأي فقه"، مستشهدا بقول الله تعالى، فى كتابه العزيز: "قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".

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