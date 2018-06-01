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"شاومينج" يروج لتسريب امتحانات الثانوية مقابل كروت شحن (صور)

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:04 م
شاومينج يروج لتسريب امتحانات الثانوية مقابل كروت شحن (صور)
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ريم محمود
 
قام أحد الأرقام المجهولة بإنشاء جروب على "واتس آب" يدعي بأنه شاومينج، وذلك قبل امتحانات الثانوية العامة بيوم، حيث أنها ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 3 يونيو.


وقام هذا الرقم بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء اللجان بدقائق، وطلب هذا الرقم من الطلاب خلال جروب الواتس آب، شحن كروت فودافون 100 جنيهًا مقابل الحصول على الامتحانات، وقال في رسالة له على جروب الواتس آب: "هتجيب 3 كروت فودافون بـ 100 جنيهًا.. وتخدشهم نصف خدشة.. وتصورهم وتبعتهم وتخليهم معاك.. وهدخلك جروب الوتس".


وأضاف شاومينج خلال رسالته: "وبعد ما تستلم مني أول مادة وتتأكد أنها صح تبعت الكروت كاملة؛ عشان تبقي ضامن حقك، بعد ما تبعت الكروت علطول هضيفك في السري والامتحان هينزل ليله الامتحان على الواتس السري الساعة 12 ليلة الامتحان".


من جانبه تمكن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة من التعرف على هذا الرقم، مؤكدًا أنه قد تم إبلاغ الجهات الأمنية به؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات.
"شاومينج" يروج لتسريب امتحانات الثانوية مقابل كروت شحن (صور)
"شاومينج" يروج لتسريب امتحانات الثانوية مقابل كروت شحن (صور)
المزيد عن: واتس آب شاومينج امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة
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